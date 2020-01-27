telegr wh call

Новости

Эксперт: Дальний Восток может стать площадкой реформирования системы АЗС

27 Январь 2020, 21:47

Россиян эвакуируют из Китая

27 Январь 2020, 21:45

Налоговая требует заблокировать сотни тысяч счетов россиян

27 Январь 2020, 21:15

Шойгу поделился секретами выживания

27 Январь 2020, 20:45

Исследование: сколько хотят зарабатывать россияне

27 Январь 2020, 20:15

Ученые: рак может быть заразным

27 Январь 2020, 20:00

Миллионные штрафы за скрутку пробега ждут автомобилистов

27 Январь 2020, 19:40

Власти Китая признались, что не справляются с вирусом

27 Январь 2020, 19:20

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Шойгу поделился секретами выживания

шойгу

Глава Минобороны Сергей Шойгу знает, как спастись провалившимся под лед рыбкам. Техникой он поделился в своем Instagram-аккаунте, сообщает DEITA.RU.

Как пишет министр обороны, зимой лёд — одна из самых распространенных опасностей, которые приводят к гибели детей и взрослых. Шойгу призывает прочесть памятку и обязательно рассказать технику безопасности своим детям.

Памятка от Шойгу гласит: ни в коем случае не паниковать и не тратить сил на лишние движения. Первым делом необходимо максимально громко позвать на помощь. Придется пожертвовать личными вещами - Шойгу рекомендует сбросить рюкзак или сумку.

Провалившись под лед, можно выбраться самостоятельно, если соблюдать инструкцию. Глава Минобороны рекомендует широко раскинуть руки и опереться на лед, чтоб не уйти под воду с головой.

Всем туловищем необходимо навалиться на лед, стараясь покрыть максимальную площадь твердой поверхности, чтобы точка опоры была шире. Выбравшись на лед, министр рекомендует продолжать соблюдать меры предосторожности и направиться ползком в ту сторону, откуда вы пришли.

Комментаторы благодарят Сергея Кужугетовича за ценные советы, но и не стесняются дополнять рекомендации. «Нечего делать зимой на реке. Летом приходите купаться. Только далеко не заплывайте» - пишет один из подписчиков Шойгу.

Напомним, в воскресенье от берега оказались отрезанными около 600 рыбаков на Сахалине. На спасательную операцию отправились 18 человек и 14 единиц спецтехники, включая судно на воздушной подушке.

Никто не пострадал, и в течение нескольких часов МЧСовцы смогли вывести рыбаков на безопасные участки. Кое-кто смог выбраться самостоятельно. А 5 января несколько десятков автомобилей ушли под лед в бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке. К счастью, тоже обошлось без жертв.

Василий Кучин

Читайте также:

«Ценный кадр»: что ждет любимого министра россиян Сергея Шойгу

Шойгу подарил Сахалину земли Минобороны - Приморье завидует

Шойгу знает, что раздражает Запад

Популярное

«Всю рыбу отравят» - Автомобиль ушел под лед в Приморье

Пьяный пассажир довёл до слёз половину автобуса

Иммунолог: обычные маски против коронавируса почти бесполезны

«Опасный маршрут» - жители Владивостока жалуются на автобусных карманников
Loading...
Загрузка...
Загрузка...