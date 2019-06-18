Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу опубликовал в своем Instagram уникальные кадры, сообщает DEITA.RU.

На видео - кадры перехвата стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США экипажами российских ВКС Су-27. «Ястребы из Пентагона» приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей. По тревоге в небо поднялись российские летчики.

Военные асы вовремя настигли противника, не дав ему нарушить границы суверенного государства.

«Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства» - уточняет военный министр.

Комментаторы поста опять взялись за свое. «Диванные генералы» призывают сбить американцев. Точнее, «навалять».

Однако здравый рассудок побеждает: таких бравых комментаторов мигом осаживают, заявляя, что в этом случае нам, мягко говоря, не поздоровится.

«Одно радует! Что оборона сильная! Спим сладко и спокойно!» - солидарны с Сергеем Шойгу россияне.

Иные же призывают уходить от холодной войны и заняться уже внутренними делами.

Шойгу доволен работой российских пилотов. Он уже не в первый раз восхищается достижениями российской оборонки в своих соцсетях. Так, ранее при демонстрации нового танка он иронично прокомментировал - «Коламбия Пикчерс не представляет». Речь шла о боевых возможностях российской машины.

Обстановка у границ в целом министра тревожит. На заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ Сергей Шойгу заявил, что обстановка продолжает оставаться напряжённой.

По словам главы Минобороны, это является следствием негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности. Также Шойгу добавил, что обеспечить безопасность в такой ситуации можно только совместными усилиями.

Василий Кучин