Министр обороны Сергей Шойгу разместил у себя «пацифистское» видео, на котором новый российский танк демонстрирует художественные навыки, сообщает DEITA.RU.

На форуме «Армия - 2019» новый российский танк проявил себя не только как ценная боевая техника, но и как инструмент для реализации фантазий тонких творческих натур в армии России.

На стабилизаторе пушки установили маркер. Танкист подвел машину к холсту, и за считанные секунды танк нарисовал ровную пятиконечную звезду.

«Боевые машины способны не только на ведение боя, но и на более мирные действия, например, рисование» - подписал видеоролик министр обороны.

Такие творческие возможности танка порадовали Сергея Кухугетовича. Ведь и сам глава военного ведомства России - человек разносторонний и духовно богатый.

Как уже сообщалось DEITA.RU, Шойгу увлекается живописью. Весной этого года он опубликовал свои творения в Instagram. А Эльвира Набиуллина даже в подарок министру сделала альбом с картинам Шойгу и подарила ему на день рождения.

Впрочем, обычных людей больше удивило мастерство водителя, чем сам факт рисования звезды.

«Нарисовать с помощью стабилизатора не так и сложно (говорю это как бывший танковый арттехник), а вот подьехать так, чтобы не сломать маркер и не протнуть мольберт - вот это класс!!! Механику-водителю - респект!!!» - пишет один из комментаторов поста.

«Лучше бы боевой подготовкой занимались, постреляли например или матчасть изучали» - не согласен с отзывами другой подписчик Шойгу.

Василий Кучин