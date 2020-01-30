telegr wh call

Новости

Россия может уничтожить мир быстрее США

30 Январь 2020, 23:45

Российский блогер Давидыч едва не умер на Филиппинах

30 Январь 2020, 23:27

В Китае начнут сажать тех, кто отказывается лечиться от вируса

30 Январь 2020, 23:15

Шойгу повысил пенсии ветеранам ВОВ на 10 тысяч рублей

30 Январь 2020, 22:56

Карма: полицейских по делу Голунова хотят посадить за хранение наркотиков

30 Январь 2020, 22:45

Новый закон грозит «революцией» в регионах

30 Январь 2020, 22:15

Китайская почта просит не отказываться от посылок

30 Январь 2020, 21:45

«Коммерсантъ»: власти хотят увеличить пенсии

30 Январь 2020, 21:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Шойгу повысил пенсии ветеранам ВОВ на 10 тысяч рублей

шойгу

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о существенном увеличении пенсионных выплат ветерана Великой Отечественной Войны, сообщает DEITA.RU.

Об этом он рассказал на заседании коллегии оборонного ведомства. Шойгу рассказал, что в прошлом году был принял федеральный закон об увеличении пенсии ветеранам, исходя из ста процентов размера довольствия.

Инициатива закона принадлежала Министерству обороны. По словам Сергея Шойгу, в среднем пенсия каждого фронтовика увеличилась на десять тысяч рублей. Но это не единственная мера, которую российские власти осуществили для обеспечения достойной жизни участникам ВОВ.

Так, президент Владимир Путин пообещал к 75 годовщине Великой победы выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей разового довольствия. А труженики туда получат по 50 тысяч. Эту выплату президент анонсировал в начале января на встрече с ветеранами.

Примечательно, что в прошлые годы праздничная выплата тоже начислялась, но ее размер был несоизмеримо меньше. Так, участники боевых действий получали  по 10 тысяч, а тыловики - по пять.

Отметим, что на том же заседании министерства Сергей Шойгу рассказал и об индексации денежного довольствия действующих военнослужащих и гражданского персонала, задействованного в обеспечении деятельности армии, на 4,3 процента. Также были индексированы военные пенсии - на 6,3 процента.

Однако согласно опросам прошлого года, военные не слишком довольны текущей пенсией. Если обычные пенсионеры вполне были бы довольны выплатами в 30 тысяч, то военные пенсионеры замахнулись на 100 тысяч - такая пенсия бы их устроила.

Судя по имеющимся фактам, государство на требования силовиков о пенсиях в два раза выше средней заработной платы по стране реагирует положительно. По плану законопроектной работы на 2020 год, планируется внести изменения в статьи 1 и 11 Закона Российской Федерации.

Это закон «о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» в части уточнения вопросов пенсионного обеспечения отдельных категорий военнослужащих. Как именно будут платить пенсию военным в текущем году - узнаем совсем скоро.

Василий Кучин

Читайте также:

Шойгу выделит 113 млрд на жилье коллегам

Шойгу поделился секретами выживания

Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

Популярное

Крупной стройке в Приморье угрожают остановкой работы

Депутат выступил против «стройки Путина»

«Таскают с утра»: торговый центр стал «кормушкой» для эвакуаторов

Карта «Мир» расширяет границы, ограничивая льготников
Loading...
Загрузка...
Загрузка...