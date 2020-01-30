Шойгу повысил пенсии ветеранам ВОВ на 10 тысяч рублей

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о существенном увеличении пенсионных выплат ветерана Великой Отечественной Войны, сообщает DEITA.RU.



Об этом он рассказал на заседании коллегии оборонного ведомства. Шойгу рассказал, что в прошлом году был принял федеральный закон об увеличении пенсии ветеранам, исходя из ста процентов размера довольствия.

Инициатива закона принадлежала Министерству обороны. По словам Сергея Шойгу, в среднем пенсия каждого фронтовика увеличилась на десять тысяч рублей. Но это не единственная мера, которую российские власти осуществили для обеспечения достойной жизни участникам ВОВ.

Так, президент Владимир Путин пообещал к 75 годовщине Великой победы выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей разового довольствия. А труженики туда получат по 50 тысяч. Эту выплату президент анонсировал в начале января на встрече с ветеранами.

Примечательно, что в прошлые годы праздничная выплата тоже начислялась, но ее размер был несоизмеримо меньше. Так, участники боевых действий получали по 10 тысяч, а тыловики - по пять.

Отметим, что на том же заседании министерства Сергей Шойгу рассказал и об индексации денежного довольствия действующих военнослужащих и гражданского персонала, задействованного в обеспечении деятельности армии, на 4,3 процента. Также были индексированы военные пенсии - на 6,3 процента.

Однако согласно опросам прошлого года, военные не слишком довольны текущей пенсией. Если обычные пенсионеры вполне были бы довольны выплатами в 30 тысяч, то военные пенсионеры замахнулись на 100 тысяч - такая пенсия бы их устроила.

Судя по имеющимся фактам, государство на требования силовиков о пенсиях в два раза выше средней заработной платы по стране реагирует положительно. По плану законопроектной работы на 2020 год, планируется внести изменения в статьи 1 и 11 Закона Российской Федерации.

Это закон «о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» в части уточнения вопросов пенсионного обеспечения отдельных категорий военнослужащих. Как именно будут платить пенсию военным в текущем году - узнаем совсем скоро.

Василий Кучин