Шойгу позвал американцев на Курилы

Сергей Шойгу пригласил представителей США участвовать в экспедиции по подъему американской подводной лодки, затонувшей у берегов Курил, сообщает DEITA.RU.

Сделал это заявление Сергей Шойгу не в качестве министра обороны России, а как президент Русского географического общества.

На церемонии открытия фестиваля Русского географического общества в московском парке «Зарядье». По его словам, в 2020 году большая экспедиция отправится на Курильские острова.

«Я многих приглашаю, у наших берегов Курил мы обнаружили теперь уже американскую лодку, которая в те годы воевала там. И я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами», — сказал Сергей Шойгу.

Скорее всего, речь идет об американской подводной лодке, которую в годы Второй мировой войны японцы потопили залпами берегового орудия.

Между тем, накануне, компромисс в "курильском" вопросе обсуждался на Восточном экономическом форуме во Владивостоке прямо на панельной дискуссии с участием лидеров России, Японии, Монголии, Индии и Малайзии. Каких-либо окончательных решений принято не было. Российские дипломаты по-прежнему выражают надежду, что Япония "осознает реальность" того, что Курильские острова принадлежат России.

Дмитрий Санников