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Шойгу позвал американцев на Курилы
14 Сентябрь 2019, 13:48
Сергей Шойгу пригласил представителей США участвовать в экспедиции по подъему американской подводной лодки, затонувшей у берегов Курил, сообщает DEITA.RU.
Сделал это заявление Сергей Шойгу не в качестве министра обороны России, а как президент Русского географического общества.
На церемонии открытия фестиваля Русского географического общества в московском парке «Зарядье». По его словам, в 2020 году большая экспедиция отправится на Курильские острова.
«Я многих приглашаю, у наших берегов Курил мы обнаружили теперь уже американскую лодку, которая в те годы воевала там. И я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами», — сказал Сергей Шойгу.
Скорее всего, речь идет об американской подводной лодке, которую в годы Второй мировой войны японцы потопили залпами берегового орудия.
Между тем, накануне, компромисс в "курильском" вопросе обсуждался на Восточном экономическом форуме во Владивостоке прямо на панельной дискуссии с участием лидеров России, Японии, Монголии, Индии и Малайзии. Каких-либо окончательных решений принято не было. Российские дипломаты по-прежнему выражают надежду, что Япония "осознает реальность" того, что Курильские острова принадлежат России.
Дмитрий Санников