Глава Минобороны Сергей Шойгу совершил благородный поступок, сообщает DEITA.RU.

Главный военный страны проявил благородство и заботу о родной природе. На горной реке в республике Тыва Шойгу и глава региона Шолбан Кара-Оол отпустили редкую рыбу в вольное плавание.

Шойгу взял выловленного накануне огромного Тайменя руками, пронес до русла реки и отпустил восвояси. Краснокнижная рыба не стала ухой, а отправилась плодить потомство.

«Ещё один урок жизни, который преподнёс Сергей Кужугетович для всех нас. Будьте бережливы к природе. Так завещали нам предки. Так поступают старшие» - прокомментировал поступок главы Минобороны Шолбан Кара-Оол, давний друг Сергея Шойгу.

Однако рядовые россияне, увидевшие эту запись в Instagram-аккаунте Шойгу, противоречиво восприняли ролик.

Большинство поддержало министра - мол, «молодец мужик!», «Уху сварили, отдохнули и лишнее обратно, в природу!». Но нашлись и те, кто укорил Шойгу в уклонении от насущных проблем.

Также комментаторы просят главу Министерства обороны вернуться с рыбалки и решить проблему с последствиями паводка в Иркутской области.

Несмотря на то, то Шойгу уже давно не занимается делами МЧС, по старой памяти люди продолжают надеяться на харизматичного министра.