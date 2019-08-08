Глава Минобороны Сергей Шойгу в своем Instagram рассказал о новой российской военной разработке, сообщает DEITA.RU.

Новый беспилотник получил имя «Охотник». Его испытания проводятся на одном из засекреченных аэродромов Минобороны России. Внешне аппарат по дизайну напоминает знаменитый американский «Стэлс».

«Охотник» кружил над аэродромом около 20 минут. Несколько раз облетев территорию на высоте около 600 метров, аппарат успешно приземлился. Испытания признаны успешными.

Сергей Шойгу рассказал о деталях разработки. По его словам, уникальная электроника и покрытие делаю его практически незаметным для радаров неприятеля.

«Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Планируется ли использовать его непосредственно в боевых задачах, министр не уточнил.

Комментарии к посту полны радостных патриотических настроений. Сергея Шойгу сравнивают с Циолковским и Пушкиным(!).

Некоторые граждане предлагают стилистически продолжать называть разработки военных в том же духе - «грибник», «ягодник» или «рыбак».

В июне министр обороны сообщил, что военные институты завершили разработку С-350. Это новейшая зенитно-ракетная система. Она гарантировано уничтожит все наземные и воздушные цели - включая беспилотники и других «вражеских шпионов».

Время развертывания такой системы составляет всего пять минут. Дальность - 30 километров в воздухе и 60 – на земле.

Напомним, сейчас Россия занимает третье место в мире по объему военного бюджета. С 70 миллиардами мы уступаем только Китаю и США. Доля российского военного бюджета в мире составляет 4 процента. Для сравнения, американский занимает 40 процентов.

Василий Кучин