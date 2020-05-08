Шойгу приказал провести салюты в День Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Победы и отдал приказ о праздничных салютах 9 мая, сообщает ИА DEITA.RU.

Как говорится в приказе министра обороны, опубликованном в газете «Красная звезда», «В ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приказываю 9 мая 2020 г. в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий».

Ранее Сергей Шойгу рассказал о том, что 9 мая планируется проведение авиационной части парада в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом.

Таким образом, во Владивостоке праздничный салют состоится 9 мая, но в менее масштабном формате. Ранее администрация города перенесла запланированный фейерверк – принято решение, что салют должен проходить в один день с парадом Победы. При этом утренний авиапарад и вечерний салют от Тихоокеанского флота состоятся.