По словам министра обороны, горела глубоководная станция, сообщает DEITA.RU.



Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что произошло на глубоководной станции АС-31 «Лошарик», в котором 1 июля был пожар. По словам главы Минобороны, пожар начался в аккумуляторном отсеке.

Далее, цитирует слова Сергея Шойгу «Ура.ру», огонь перешел на другие отсеки судна. Погибли 14 человек. Из них семеро - капитаны I ранга, и двое - Герои России.

Елена Миронова