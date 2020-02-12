telegr wh call

Новости

Шойгу раскрыл секреты парада Победы

12 Февраль 2020, 05:45

Известно, сколько получают российские пенсионеры-звезды эстрады и кино

12 Февраль 2020, 05:00

Иностранка Мая обокрала жителя Санкт-Петербурга

12 Февраль 2020, 04:15

Водителям посоветовали 3 способа самостоятельно отремонтировать вмятину на кузове

12 Февраль 2020, 03:30

Что ответить инспектору ГИБДД, который штрафует за включение не тех фар днем

12 Февраль 2020, 02:45

Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

12 Февраль 2020, 01:15

Главный по организации дорожного движения за повышение штрафов

12 Февраль 2020, 00:30

Миллионные штрафы предложила внести Госдума за скручивание автопробега

11 Февраль 2020, 23:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Шойгу раскрыл секреты парада Победы

Шойгу

Каким будет парад на 9 мая в этом году, сказал министр обороны

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, как пройдет парад Победы на Красной площади в этом году, сообщает ИА DEITA.RU. Планы на  него масштабные – из-за годовщины победы.

Как пишет РИА «ФАН», парад в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в этом году продлится полтора часа. Всего на площади соберут 15 тысяч участников парада и около 400 единиц техники.

Шойгу добавил, что в этом году по Красной площади пройдутся не только российские солдаты: 20 стран отправят своих военнослужащих в Москву для участия в параде.

Однако главными гостями станут ветераны – их пригласили со всей России. Мероприятия для гостей расписаны на 4 дня.

Читайте также:

Шойгу повысил пенсии ветеранам ВОВ на 10 тысяч рублей

Шойгу выделит 113 млрд на жилье коллегам

Шойгу поделился секретами выживания

Елена Миронова

Популярное

Машину разорвало на части на улице Владивостока

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

Лаборатории по изучению вирусов и бактерий оказались под угрозой закрытия во Владивостоке

Смена элит и жесткий мунфильтр: к чему приведет муниципальная реформа в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...