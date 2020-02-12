Новости
Шойгу раскрыл секреты парада Победы
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Шойгу раскрыл секреты парада Победы
Каким будет парад на 9 мая в этом году, сказал министр обороны
Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, как пройдет парад
Победы на Красной площади в этом году, сообщает ИА DEITA.RU. Планы на него масштабные – из-за годовщины победы.
Как пишет РИА «ФАН», парад в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в этом году продлится полтора часа. Всего на площади соберут 15 тысяч участников парада и около 400 единиц техники.
Шойгу добавил, что в этом году по Красной площади пройдутся не только российские солдаты: 20 стран отправят своих военнослужащих в Москву для участия в параде.
Однако главными гостями станут ветераны – их пригласили со всей России. Мероприятия для гостей расписаны на 4 дня.