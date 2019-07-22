Сейчас там происходит подготовка к важному событию, сообщает DEITA.RU.

Военный министр в своем Instagram опубликовал уникальные кадры подготовки приморских десантников к демонстрации своих впечатляющих «скиллов».

Выход боевых машин на плав впервые обеспечат сразу два больших десантных корабля. Десантники высадятся с борта «Пересвета» и «Адмирала Невельского».

С выходных в акватории бухты Новик происходят интенсивные тренировки. Бойцы отрабатывают демонстрационное представление.

На кадрах прикрепленные к корпусу боевых машин камеры фиксируют выгрузку с кораблей, погружение в воду и выход на сушу на территорию условного противника.

Десантники показывают мастерство маневрирования на бронетранспортёрах БТР-82А. Их приняли на вооружение в 2013 году.

Это глубоко модернизированная машина БТР-80. Теперь они оснащены новой противоминной броней, новым системами радиоэлектроники, спаренными пулеметами и пушками.

Впервые эти бронетранспортеры получили боевой опыт в Сирии, а уже 28 июля их возможности покажут приморцам, посетившим день ВМФ в краевой столице.

Показательное выступление пройдет на территории водной станции ТОФ. Видео репетиции можно посмотреть здесь - https://www.instagram.com/p/B0GpWJiiIBL

Василий Кучин