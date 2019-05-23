Сергей Шойгу в своем Instagram рассказал о неожиданном хобби, сообщает DEITA.RU.



Российский военный министр в свободное время пишет картины. Несколько своих работ он даже подарил министру иностранных дел Сергею Лаврову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

"Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ», - пишет Шойгу в своем аккаунте.

Пост сопровожден характерной фотографией главы Минобороны в процессе написания картины. Шойгу выводит кистью очертания зеленого бора за рекой.

Более того, Эльвира Набиуллина решила сделать Сергею Шойгу необычный подарок - она собрала в один альбом все его работы, издала сборник в единственном экземпляре и вручила главе военного ведомства на день рождения.

Шойгу начал рисовать в полевых лагерях экспедиций еще в детстве. «У человека есть и внутренняя жизнь. И вот тут мне нужен карандаш. Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил», - говорит он.

Сергей Кужугетович рассказал о природе своего увлечения: «Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живешь».

«Талантливых человек талантлив во всем. Талант свой он показал и в работе на благо России. МЧС в России - это его детище, и министр обороны лучший, умнейший, патриот и труженик!», - восхищаются министром комментаторы его поста.

Василий Кучин