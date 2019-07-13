Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск, сообщает DEITA.RU.

В числе опубликованных документов оказались журнал боевых действий, боевые донесения, приказы и фотографии.

Вильнюс гитлеровцы обороняли яростно, и среди документов обнаружился малоизвестный эпизод с высадкой в литовской столице парашютного десанта с 30 бомбардировщиков «Юнкерс-88». Десант был уничтожен.

Ранее Министерство обороны России в День памяти и скорби, на официальном сайте военного ведомства разместило уникальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия –– Великой Отечественной.





Интерес всех увлеченных историей страны вызвала впервые опубликованная на сайте Минобороны России копия Директивы Народного Комиссара Обороны СССР № 1 от 22 июня 1941 года, подписанная Жуковым и Тимошенко и переданная в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армий.

Дмитрий Санников