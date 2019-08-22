Министр обороны России рассказал, зачем армия усиливает свои позиции на Западе, сообщает DEITA.RU.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал журналистам, что на Западном стратегическом направлении выявлена напряженная обстановка. В связи с этим российская армия будет реализовывать целый комплекс мер.

По словам Шойгу, угроза сейчас исходит сразу от нескольких стран. В первую очередь, это Польша и Румыния, в которых размещена американская система ПРО. Кроме того, в Восточной Европе усилилось присутствие НАТО, а также Североатлантический альянс расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией.

Как отметил Сергей Шойгу, до конца этого года Западный военный округ получит 1300 единиц новой техники и 9 тысяч контрактников.

Елена Миронова