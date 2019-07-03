Шойгу рассказал о выживших подводниках
Часть экипажа сумела спастись с горящего научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал, что погибли 14 человек, но остальные сумели спастись. Так, остался в живых эвакуированный первым гражданский специалист и представитель промышленности, которого моряки-подводники эвакуировали из горящего отсека перед задраиванием люка. Таким образом они не дали пламени распространиться и спасли жизни остальных, решив до конца бороться с пламенем.
Министр передает, что им удалось это сделать, ценой своих жизней. Всех не вернувшихся офицеров представят к государственным наградам, их семьям окажут помощь.
Семеро из погибших были капитанами I ранга, двое - Героями России, рассказал президент России Владимир Путин.
Шойгу попросил россиян почтить минутой молчания память этих моряков.
Анастасия Туркова