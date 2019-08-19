Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал появление на Армейских международных играх ночных стрельб, сообщает DEITA.RU.

Как отметил глава российского военного ведомства в интервью телеканалу «Россия 24», кроме ночных стрельб в программе Армейских международных игр появятся ночные стрельбы и другие состязания. Сергей Шойгу не уточнил, когда это произойдет.

Пятые Армейские международные игры прошли с 3 по 17 августа 2019 года на территории десяти стран. В них приняли участие более 5 тысяч военных из 39 государств. Победу в играх одержала команда России – 15 золотых медалей, 12 серебряных и 3 бронзовых. На втором месте сборная Китая – 4 победы, 6 вторых мест и 2 третьих.

Дмитрий Санников