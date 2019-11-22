Шойгу рвет и мечет: воры сорвали оборонзаказ

Минобороны подает в суд на конструкторское бюро, которому была поручена разработка самого мощного российского беспилотника, сообщает DEITA.RU.



Казанское конструкторское бюро имени Симонова разрабатывало единственный российский беспилотник большой дальности и продолжительности полета. Однако военное ведомство имеет серьезные претензии к оборонному предприятию и подало иск в арбитражный суд Москвы на 643 миллиона рублей. Поручение разработать российский тяжелый беспилотный аппарат было выдано еще в 2011 году.

Подробности иска в документах не раскрываются, но по данным источников в самой компании, он связан с заключенным в 2014 году договором на сумму более 3,5 миллиардов рублей. За четыре года бюро построило три летных образца, но их испытания каждый раз были проблемными.

Были проведены лишь ограниченные заводские тесты, а далее разработчик завяли, что на продолжение работ денег не хватает. В 2017 году был представлен гражданский вариант беспилотника, на который предприятие хотело получить дополнительные 2 миллиарда рублей от Минпромторга.

Но через год генеральный директор ОКБ Александр Гомзин был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий после выделения двухмиллиардной субсидии.

Разработчика сменили - им стал Уральский завод гражданской авиации. Место разработки не поменялось, был лишь назначен новый исполнитель. На заводе провели инвентаризацию, передали все акты и технические разработки новому ответственному за производство.

В 2018 года заместитель министра обороны Сергея Шойгу Юрий Борисов заверил, что работы закончат в течение года.

Новый супербеспилотник сможет если до 2 тонн вооружения. Шеститонный беспилотник «Альтиус» впервые взлетел только в августе текущего года. Минобороны активно растиражировало кадры взлета, маневров и посадки.

Аппарат летал примерно полчаса на высоте около 800 метров. Однако беспилотник требует доработки, и новый проект представят в 2020 году с использованием исключительно российских комплектующих.

Таким образом, создание тяжелого российского боевого беспилотника «Альтаир» растянулось уже почти на десять лет. Несмотря на то, что аппарат уже летает и работа по его совершенствованию движется, министерство обороны намерено компенсировать затраты по первоначальному проекту, с которым не справилось ОКБ имени Симонова.

Примечательно, что сам экс-директор компании Александр Гомзин считает уголовное дело против него сфабрикованным. В общем и целом его обвиняют в хищении 900 миллионов рублей. Военное ведомство через суд намеренно добиться хотя бы частичного возврата денег.

Отметим, как следует из отчета военной прокуратуры, за период с 2018 по 2019 год коррупция в армии выросла в четыре раза и ущерб от нее достиг 7 миллиардов рублей. Основной процент преступлений связан с исполнение гособоронзаказа. Сейчас на контрой прокуратуры находится 7 тысяч госконтрактов на сумму почти в 2 триллиона рублей.

Василий Кучин