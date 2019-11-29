Шойгу смеется над Америкой

Российские военные чины заявляют о военном превосходстве в мире. Глава Минобороны Сергей Шойгу такое мнение поддерживает, сообщает DEITA.RU.



Российские межконтинентальные баллистические ракеты 5-го поколения "Ярс" не могут быть перехвачены существующими средствами противоракетной обороны (ПРО).

Об этом заявил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

По его словам, в ракете удалось воплотить последние достижения науки и техники. Новые технические решения позволяют не просто существенно затруднить, а фактически сделать невозможным ее перехват любыми средствами противоракетной обороны.

Также он добавил, что также практически неуязвимы для ПРО боевые блоки "Ярса". Новый "Ярс" в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса превосходит мобильный комплекс "Тополь" по ходовым качествам.

Примечательно, что на некоторых стартовых площадках «Тополь» мог нести дежурство только после их специального инженерного «апгрейда». Новый же боевой комплекс в этом не нуждается, и может произвести пуск практически откуда угодно.

Такая многофункциональность позволяет использовать более обширные территории для боевого патрулирования и проводить пуск с любой точки маршрута.

«Ярс» - самый скрытный и мобильный комплекс в мире. Кроме того, по словам российских генералов, в нем практически неуязвимые системы связи. Также комплексе "Ярс" используются материалы и комплектующие только отечественного производства.

Подробный рассказ о «Ярсе» в своем Instagram-аккаунте выложил глава министерства обороны Сергей Шойгу, поддержав уверенность генерала Каракаева.

Однако система противоракетной обороны США не так проста. Ее главный козырь - развитая и структурированная спутниковая система, которая позволяет выявить старт любой ракеты на этапе набора высоты. В эти моменты она наиболее уязвима. У России такой слаженной системы нет, в этом отечественные ПРО американским серьезно уступают.

Соединенные Штаты имеют количественный перевес, но у их противоракетной обороны множество минусов. Например, отдельные элементы работают лишь в ограниченных диапазонах. Ракеты-перехватчики также еще не доказали свою эффективность.

Василий Кучин