Шойгу сообщил о ЧП в армии

Ударный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае, министр обороны Сергей Шойгу выразил обеспокоенность инцидентом, сообщает DEITA.RU.



Боевая машина потерпела крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета ночью в районе аэродрома Кореновск.

Как уточнил министр обороны, вертолет выполнял тренировочный полет. Вертолет полностью разрушен. Уточняется, что оба члена экипажа, пилот и штурман, погибли. Один из погибших пилотов - заместитель командира авиаполка. Тела уже опознали.

Как пишет Шойгу, полет проходил без боевого комплекта на борту, разрушений на земле катастрофа не вызвала. На месте аварии для расследования работает Комиссия Главного командования ВКС. Причины происшествия выясняются.

В комментариях к публикации Сергея Шойгу в Instagram подписчики выражают соболезнования в связи с крушением вертолета родным и сослуживцам погибших. «Это достаточно сложная техника, такая вот работа, особенно печально, что дома и в мирное время» - пишет комментатор.

Иные же выражают недовольство тем, что из уст официальных лиц часто звучит фраза о якобы самой надежной в мире технике, состоящей на службе армии РФ, но подобные происшествия случаются регулярно. «А как же - аналогов мире нет нашей оборонке? Нам на уши лапшу вешают, а аварии одна за другой» - недоумевает один из подписчиков военного министра.

Василий Кучин