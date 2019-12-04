Шойгу-тайм: каким был год лучшего министра страны

2019 подходит к концу – а, значит, самое время оценить уходящий карьерный год первых лиц страны. Каким получился год у харизматичного главы Минобороны Сергея Шойгу, которого многие видят преемником президента Путина - в материале DEITA.RU.



Год у главы военного ведомства начался с приятных цифр.

В конце зимы отечественные центры изучения общественного мнения провели опрос, который в очередной раз подтвердил высокий уровень доверия россиян к Шойгу. По опросам, он является вторым в России авторитетом после презента Путина. 14 процентов граждан считают его лучшим политиком. Для сравнения, показатель Путина - 64 процента.

Однако тут же журналисты принялись искать иголку в стоге сена и обвинили силового министра в пособничестве семейному подряду. В марте прокурором Московской области был назначен Алексей Захаров - зять Сергея Шойгу, женатый на его дочери Юлии. Министра обвинили в пособничестве родственнику, но скандал быстро сошел на нет.

Всю весну Сергей Кужугетович демонстрировал силу и мощь российского оружия публично и в соцсетях. «Columbia Pictures не представляет!» - иронизировал он над американцами, представляя новую российскую машину боевой огневой поддержки. Патриотично настроенных россиян такой залихватский подход радовал. Шойгу активно поддерживали и призывали проучить США уже как можно скорее.

В апреле министр решил отдохнуть и отправился на родину, в Тыву. Да не один, а в компании самого президента Владимира Путина. Два самых популярных политика славно провели время, но и тут Шойгу оказался не так прост и осмелился кое-что скрыть от президента. Сергей Шойгу так и не рассказал Путину свой фирменный рецепт шашлыка, который пришелся по вкусу всей компании.

Весна вообще ознаменовалась частой сменой настроения у министра. Так, после громких заявлений одного из японских политиков о вооруженном захвате Курил Шойгу дал понять, что ответ на такие действия будет «сокрушительным». А уже через неделю министр стал мягче и лиричнее - и рассказал миру о своем хобби. Оказывается, Шойгу - художник-пейзажист, и при этом неплохой. Свои работы он дарил коллегам в правительстве.

«Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил» - описывал он свое увлечение. Восхищенная творческой натурой Сергея Шойгу глава ЦБ Эльмира Набиуллина даже собрала для него целый альбом из его лучших работ.

Уже летом министр вернулся в прежнее русло решительности и бескомпромиссности.

В ответ на внесение в Конгресс США законопроекта, предполагающего «сдерживание агрессии со стороны Российской Федерации», он предупредил американцев об ответных мерах. Также он отмечал растущую напряженность у границ в связи с выходками японцев по поводу КУрильской гряды и активности НАТО в Прибалтике.

Летом Министерство обороны заключило более 45 госконтрактов на сумму свыше 1 трлн рублей с 27 предприятиями в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019».

Однако вскоре появился отчет военной прокуратуры, согласно которому количество коррупционных преступлений в армии за 2018 год выросло в 4 раза, и ущерб от них составил 7 миллиардов рублей. Естественно, такая статистика министра обрадовать не могла.

Большой резонанс в Сети по лету вызвало «возрождение» Telegram-канала министерства обороны. Официально опальный российским властям мессенджер выиграл борьбу с Роскомнадзором, который так и не смог его заблокировать. Шойгу оказался в числе первых, неофициально признавших это, и его ведомство стало активно использовать Telegram как средство освещения деятельности министерства.

В сентябре министр на волне успеха получил крайне ответственное задание. Публично-правовая компания «Военно-строительный комплекс» приступила к работе на космодроме «Восточный», сотрясаемый коррупционными скандалами. Кремль решил, что доверять больше некому, и поручил достройку объекта структуре Минобороны.

Министр проявил гибкость и в традиционно болезненном вопросе для россиян - теме армейского призыва. В конце сентября он публично признал, что призыв в армию вскоре могут отменить, но высказался уклончиво - однажды это случится, но вот когда - большой вопрос.

Осенью Министр обороны традиционно хаял Америку, призывая перестать провоцировать Россию. «Самоуверенность американцев в их собственном военном превосходстве грозит неразумными поступками - в этом скрыта главная угроза для России и других стран» - заявлял он. И тут же провел зеркальные с натовскими учения ядерных сил под названием «Гром» (по аналогии с американским «Глобальным громом»), показав, что отечественные вооруженные силы всегда на чеку.

Возросший авторитет Сергей Шойгу к концу года признали и китайцы. В ноябре они заявили, что якобы можно не сомневаться - именно министр обороны, успешно справившийся с модернизацией российской армии, сменит Путина на посту президента в 2024 году. Еще более возросший к концу года рейтинг военного министра об этом косвенно свидетельствует.

Таким образом, 2019 год можно смело назвать прорывным в карьере министра. Громкие заявления, которые так любит народ, подкреплялись делами.

Авторитет как рос, так и растет. Следующий год станет очередным этапом негласной борьбы за власть в 2024 между либералами и силовиками, и на данный момент решительный и харизматичный министр уверенно лидирует как в глазах общественности, так и в глазах первого лица государства.

Василий Кучин