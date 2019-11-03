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Шойгу устроил разнос подчиненным: российскую армию ждет реформа

Шойгу

После массового расстрела солдат в Забайкалье министр обороны провел совещание, на котором высказал свое мнение о работе командиров и выстроенной в армии России системе, сообщает DEITA.RU.

Посое того, как комиссия Минобороны завершила работу в части в Забайкалье, в которой солдат-срочник расстрелял сослуживцев, Сергей Шойгу провел совещание. Как пишет РБК, очевидцы назвали это не совещанием, а разносом.

Прежде всего, министр обороны РФ был крайне недоволен работой командиров части. Как минимум потому что они нарушили поручение Шойгу. Так, в России запрещено отправлять в караул или другие длительные задания срочников. На задание длиной более 3 суток и был направлен стрелок.

Проблема контроля за исполнением прямых поручений министра обороны – это стало главной темой обсуждения на совещании. В этой забайкальской части были нарушения, потому что она сильно удалена от центра, командования и военной прокуратуры.

По итогам совещания Шойгу дал два поручения: углубленно изучать состояние психики всех призывников и организовать группу оперативного реагирования для контроля исполнения длительных заданий только контрактниками.

Елена Миронова

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