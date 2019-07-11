Роскомнадзор проиграл битву с Telegram, сообщает DEITA.RU.

«Запрещенный месенджер» Telegram в России отныне можно считать легализованным. Борьба обернулась провалом Роскомнадзора. Свои каналы в Tg есть у государственных теле и радиоканалов, политиков и активистов, и никто и не думает их бросать. Мало того, что «кремлевские соловьи» дружно развили активность в мессенджере, который еще недавно, по мнению властей, представлял опасность, так еще и сегодня утром «очнулся» официальный Telegram-канал Министерства обороны России. Многие месяцы аккаунт молчал, а утром отрапортовал о том, как экипажи самолетов-заправщиков Ил-78 ВКС России отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки – полет строем.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях днем и ночью в Рязанской области - сообщает Минобороны в незаконном мессенджере. Вот Мо победило российскую машину цензуры.

Напомним, техническая борьба с мессенджером в России стартовала весной 2018 года. Удар по Telegram почти не достиг цели, но зато множество других сервисов работали нестабильно.

Вообще кампания началась еще в 2017 году с принятием закона Яровой, который обязывает операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода.

По замыслу, создатель мессенджера Павел Дуров должен был передать ФСБ ключи для расшифровки переписки ФСБ по запору.

Однако Дуров отказался, и впоследствии не раз «троллил» Роскомнадзор и ФСБ, пытавшиеся заблокировать Telegram в России.

Василий Кучин