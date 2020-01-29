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Шойгу выделит 113 млрд на жилье коллегам
Одна из приоритетных задач Министерства – обеспечение
военных жильем, сообщает DEITA.RU.
Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, какие планы у ведомства на жилье для российских военнослужащих. Как пишет «Парламентская газета», в ближайшие 3 года на приобретение квартир для военных выделят 113 млрд рублей.
Сумму, которую планируют потратить на реализацию программы, озвучил лично Шойгу. По словам генерала армии, одна из приоритетных для него задач – обеспечение военнослужащих жильем. Самая популярная у людей мера поддержки – получение жилищной субсидии. Количество выделенных на эти цели денег значительно увеличили.
Также, отметил Шойгу, для реализации программы разработана специальная ипотека – условиями воспользовались 300 тысяч человек.
Елена Миронова