Шойгу выделит 113 млрд на жилье коллегам

Одна из приоритетных задач Министерства – обеспечение военных жильем, сообщает DEITA.RU.



Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, какие планы у ведомства на жилье для российских военнослужащих. Как пишет «Парламентская газета», в ближайшие 3 года на приобретение квартир для военных выделят 113 млрд рублей.

Сумму, которую планируют потратить на реализацию программы, озвучил лично Шойгу. По словам генерала армии, одна из приоритетных для него задач – обеспечение военнослужащих жильем. Самая популярная у людей мера поддержки – получение жилищной субсидии. Количество выделенных на эти цели денег значительно увеличили.

Также, отметил Шойгу, для реализации программы разработана специальная ипотека – условиями воспользовались 300 тысяч человек.

Елена Миронова