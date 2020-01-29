telegr wh call

Новости

Пользователи соцсетей подытожили, чем запомнится январь 2020

29 Январь 2020, 23:00

Минздрав сказал, когда китайский вирус придет в Россию

29 Январь 2020, 22:45

Шойгу выделит 113 млрд на жилье коллегам

29 Январь 2020, 22:15

Стало известно, кто спасет «Единую Россию» в новой Госдуме

29 Январь 2020, 21:45

Американцев эвакуируют из Китая

29 Январь 2020, 21:15

Роструд советует работодателям избегать командировок в Китай

29 Январь 2020, 20:45

Японский оператор может взять гостиницы Хаятт во Владивостоке

29 Январь 2020, 20:15

Силовики получат доступ к соцсетям россиян без суда

29 Январь 2020, 20:05

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Шойгу выделит 113 млрд на жилье коллегам

Шойгу

Одна из приоритетных задач Министерства – обеспечение военных жильем, сообщает DEITA.RU.

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, какие планы у ведомства на жилье для российских военнослужащих. Как пишет «Парламентская газета», в ближайшие 3 года на приобретение квартир для военных выделят 113 млрд рублей.

Сумму, которую планируют потратить на реализацию программы, озвучил лично Шойгу. По словам генерала армии, одна из приоритетных для него задач – обеспечение военнослужащих жильем. Самая популярная у людей мера поддержки – получение жилищной субсидии. Количество выделенных на эти цели денег значительно увеличили.

Также, отметил Шойгу, для реализации программы разработана специальная ипотека – условиями воспользовались 300 тысяч человек.

Елена Миронова

Читайте также:

Шойгу поделился секретами выживания

Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

«Ценный кадр»: что ждет любимого министра россиян Сергея Шойгу

Популярное

Ж/д переезд в Большом Камне временно закроют для автомобилистов

Мишустин перебросил Трутнева на Северный Кавказ

ГИБДД будет массово проверять водителей с детьми

Борис Кубай: «Приморье ждут сорокоградусные морозы»
Loading...
Загрузка...
Загрузка...