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Шойгу выразил соболезнования семье умершего онколога
Глава Минобороны восхищается мужеством врача, сообщает
DEITA.RU.
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования семье умершего онколога Андрея Павленко. Накануне известный хирург-онколог скончался от рака желудка.
Шойгу отметил, что ему посчастливилось лично знать Павленко. Он до последних минут оставался верен клятве врача: посвятил все оставшееся время поиску новой информации об онкологии, которая может спасти людей.
«Андрей ушел в рассвете лет, вылечив тысячи больных, вкладывая все силы и знания в спасение своих пациентов, но не себя», – сказал Шойгу.
Андрей Павленко узнал о том, что сам болен раком, в 2018 году. Он не ушел из профессии – наоборот: продолжил вести и оперировать своих пациентов. Также онколог завел свой блог, в котором рассказывал, что с ним делает болезнь и как проходит лечение.
Елена Миронова