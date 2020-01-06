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6 Декабрь 2019, 18:15

Шойгу выразил соболезнования семье умершего онколога

Павленко

Глава Минобороны восхищается мужеством врача, сообщает DEITA.RU.

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования семье умершего онколога Андрея Павленко. Накануне известный хирург-онколог скончался от рака желудка.

Шойгу отметил, что ему посчастливилось лично знать Павленко. Он до последних минут оставался верен клятве врача: посвятил все оставшееся время поиску новой информации об онкологии, которая может спасти людей.

«Андрей ушел в рассвете лет, вылечив тысячи больных, вкладывая все силы и знания в спасение своих пациентов, но не себя», – сказал Шойгу.

Андрей Павленко узнал о том, что сам болен раком, в 2018 году. Он не ушел из профессии – наоборот: продолжил вести и оперировать своих пациентов. Также онколог завел свой блог, в котором рассказывал, что с ним делает болезнь и как проходит лечение.

Елена Миронова

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