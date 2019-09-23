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Шойгу заявил о войне с Украиной
23 Сентябрь 2019, 19:45
Глупостью назвал план украинских радикалов «въехать в Москву на танковой броне» российский министр обороны Сергей Шойгу, сообщает DEITA.RU.
Сергей Кужугетович считает подобный сценарий сумасшедшим, пишут РИА Новости. Политик надеется, что украинская власть сможет обуздать пылкие порывы активистов, не доводя до вооруженного конфликта двух соседних стран.
При этом Шойгу отметил, что рано или поздно украинских экстремистов необходимо будет остановить, а также посетовал, что Россия не сделала это раньше.
Несмотря на подобные слова, минобороны отметил, что считает народы двух стран братскими, а также поведал о своих украинских корнях, и рассказал о собственном крещении в нежном возрасте в храме Луганской области.
Напомним, ранее Сергей Шойгу разошёлся во взглядах с Алексеем Кудриным, главой счётной палаты России в вопросах экономического развития государства.
Софья Корф