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Шойгу знает, что раздражает Запад
Такое заявление глава Минобороны сделал на научно-практической
конференции, сообщает DEITA.RU.
В эти дни в Севастополе проходит научно-практическая конференция «Российский ВМФ в XXI веке». Как пишет РИА «ФАН», в конференции принимает участие глава Министерства обороны Сергей Шойгу.
По словам главы Минобороны, Россия продолжает заниматься созданием высокотехнологичного военно-морского флота. Это необходимо, чтобы страна могла ответить на все вызовы современности.
Также Шойгу отметил, что в курсе, что Россия раздражает многие западные страны. Дело в расширении присутствия в Мировом океане. Запад, по мнению Шойгу, недоволен из-за борьбы за сырье.
Елена Миронова