Шойгу знает, что раздражает Запад

Такое заявление глава Минобороны сделал на научно-практической конференции, сообщает DEITA.RU.



В эти дни в Севастополе проходит научно-практическая конференция «Российский ВМФ в XXI веке». Как пишет РИА «ФАН», в конференции принимает участие глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, Россия продолжает заниматься созданием высокотехнологичного военно-морского флота. Это необходимо, чтобы страна могла ответить на все вызовы современности.

Также Шойгу отметил, что в курсе, что Россия раздражает многие западные страны. Дело в расширении присутствия в Мировом океане. Запад, по мнению Шойгу, недоволен из-за борьбы за сырье.

Елена Миронова