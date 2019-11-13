Шок: губернаторы научились «влюблять» в себя народ

Фонд «Общественное мнение» публикует данные об уровне доверия населения к губернаторам. Оказывается, он уверенно растет уже полгода, сообщает DEITA.RU.



Сейчас аж 54 процента населения России доверяет своим губернаторам.

Показатели с начала года выросли на 13 процентов. Примечательно, что показатели превышают даже значения, которые фиксировались до принятая пенсионной реформы, серьезно подорвавшей доверие россиян к любым уровням нынешней власти. В 2017 году процент доверия был на уровне 47.

Правда, в прошлом году этот рейтинг никто не считал - по всей видимости, осознанно - дабы не подливать масло в огонь. Однако причины роста лежат на поверхности.

Некоторые из них действительно являются заслугой глав регионов, иные же обусловлены естественными причинами. Во-первых, за последний год состав губернаторов существенно обновился. Логично, что не оправдавший надежд губернатор уходит в отставку, на его место приходит новый человек с багажом обещаний, и люди автоматически верят в светлое будущее.

Как отмечает социолог Григорий Бертман, пенсионная реформа ударила по федеральным властям. Ожидаемого перераспределения ответственности не произошло - ведь не губернаторы принимали решение, и народ это отчетливо понимает.

Рост доверия к губернаторам объясняется и тем, что главы регионов наконец-то зашевелились и начали соответствовать современным требованиям коммуникации между властью и народом. Многие начали вести блоги, стали искреннее в общении с простыми людьми, увеличили количество личных встреч. Сейчас даже аутсайдеры рейтинга имеют уровень доверия около 30 процентов.

Особняком здесь стоит губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Сейчас у него уровень доверия даже выше по региону, чем у президента Путина. Правда, это легко объяснить: Фургал набирает висты за счет критики власти. Администрация президента, по информации тг-каналов, этим не очень довольна, и губернатор находится на особом контроле.

Как свидетельствует статистика фонда «Общественное мнение» в 76 регионах страны процент доверяющих губернатору выше, чем процент тех, кто деятельность главы не одобряет. Тем не менее, политологи и эксперты прогнозируют новую «чистку рядов».

Как ранее сообщалось DEITA.RU, весна обещает стать горячей порой для глав регионов. Грядет традиционная волна отставок, а на Дальнем Востоке в группе риска - глава ЕАО Александр Левенталь. Позиции же остальных губернаторов региона относительно устойчивые.

Василий Кучин