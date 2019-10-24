Шокирующая статистика: Китай гребет российский лес

Китай остается основным экспортером и, в то же время, поставщиком на дальневосточный рынок. Однако, если соотнести то, что получает Поднебесная от России и что «отдает», картина складывается вполне определенная, сообщает DEITA.RU.

Накануне профессионального праздника Владивостокская таможня подвела итоги своей работы за девять месяцев. Согласно данным ведомства, в Китай продолжает поставляться огромное количество леса – и это только легальные и зарегистрированные сделки. Кроме того, азиаты охотно скупают у России и другое сырье: в первую очередь, это рыба, морепродукты, различные виды металлов и сплавов.

В свою очередь, Дальний Восток получает от Китая автомобили, оборудования разного профиля, одежду, обувь и бытовые предметы. То есть, продукцию готового производства.

Напомним, что сами китайцы в этом году отчитались о том, что на территорию Поднебесной было ввезено около 36 млн кубометров леса. Российские чиновники, в свою очередь, ссылаются на то, что своего леса в Китае вырубают в 1,5 раза больше, чем в России.

Александра Маслова