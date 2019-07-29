Одна из новостей про автомобили, появившаяся в Сети – фейковая, предупреждает председатель нижней палаты Вячеслав Володин, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ. Госдума не собирается запрещать покупку автомобилей людям, у которых нет гаража или места для парковки.

Фейк появился в феврале и разлетелся по рунету. СМИ передавали, что гражданам запретят приобретать автомобиль, если его некуда поставить. При этом источник информации не указывался.

В качестве комментария Госдума заявила, что законопроект такой не рассматривался, а вот ввести наказания за такую дезинформацию – стоило бы. Такие слухи депутаты посчитали вредительством.

Анастасия Туркова