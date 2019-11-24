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Шокирующее фото туфель невесты выложили в Сеть

Свадьба

Ни для кого не секрет, что весь день проведенный на высоких каблуках превращает даже самое торжественное событие в жизни женщины в адскую пытку. Именно поэтому многие невесты выбирают для себя два наряда — один на свадебную церемонию, фотосессии, начало застолья и второй, в который можно будет переодеться ближе к вечеру. Чаще всего второй наряд попроще, платье зачастую бывает короткое, а вместо «шпилек» выбор падает на туфли-лодочки, сообщает DEITA.RU.

Одна невеста тоже решила подготовить два наряда, а вместо красивых туфель купила на праздник кроссовки за одну тысячу долларов. Делясь своими свадебными фотографиями в Facebook, невеста показала свой второй наряд. Это оказалось белое платье с подолом из перьев, а также серебристые кроссовки.

Так как наряд оказался более чем противоречивым, один из приятелей опубликовал фотографию невесты и жениха в позорном паблике «Вот так я насмехаюсь над свадьбами» Facebook.

Многие пользователи тут же осудили выбор невесты, хотя знакомый и утверждал, что знает невесту и всегда восхищался ее вкусом. «Я встречал эту девушку однажды, но у нее был удивительный стиль и вкус. А потом она надевает кроссовки на свадьбу? С коротким платьем», — пишет разочарованный знакомый.

В ответ один пользователь написал: «Это самые уродливые ботинки, которые я когда-либо видел. Зачем тратить тысячу долларов?». Другой ответил: «Туфли были бы очень милыми, если бы их вышили стразами или еще чем-нибудь...».

Екатерина Брязгунова

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