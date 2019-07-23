Каждый 10 россиянин — инвалид, сообщает DEITA.RU.

Если число людей с ограниченными возможностями, достигших совершеннолетия, в России значительно сократилось, то количество детей и с инвалидностью продолжает стремительно расти. Так, число детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, ежегодно увеличивается на 15–25 тысяч человек.

Как отметили в Минтруде, более чем в трети случаев к инвалидности приводят заболевания кровообращения. Свыше 12 процентов детей-инвалидов — пациенты онкологических центров. В восьми процентах случаев к серьезным проблемам со здоровьем приводят болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Столько же больных страдают психическими расстройствами.

Также в Минтруде подчеркнули, что инвалидов пенсионного и предпенсионного возраста становится меньше. Так, за несколько лет число совершеннолетних людей с ограниченными возможностями сократилось с 12,1 до 11,3 миллиона человек. В среднем по российским регионам на 10 тысяч жителей приходится 965 инвалида.

Напомним, что многие россияне жалуются на пособие по инвалидности, а также на размер пособия для семей, воспитывающий детей-инвалидов. В том числе, в связи с этим 13 российских регионов, среди них Приморский край, участвуют в пилотном проекте, задача которого сократить число бедных граждан страны.

Екатерина Брязгунова