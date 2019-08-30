В Приморье продолжается ликвидация последствий разгула стихии, сообщает DEITA.RU.

Пока спасатели прикладывают все силы для того, чтобы помочь людям пережить наводнение, дорожники восстанавливают размытые трассы, а энергетики ставят новые опоры линии электропередачи, местные жители показываю то, во что превратились из дома и придомовые территории.

В некоторых населенных пунктах, в которых объявлен режим ЧС, автомобили находятся по окна, а порой и по крышу в воде. Небольшие частные постройки унесло сходящими с сопок селями, а земельные участки, где еще в начале недели дозревал урожай, перекопаны, как после бомбежки.

Особенно пострадал Хасанкий район. Жители сел прислали шокирующие фотографии. Глядя на них понимаешь, что восстанавливаться Приморью после тропических дождей придется не год и даже не два.

Екатерина Брязгунова



















