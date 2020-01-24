Новости
Медведева поселят особняке на Арбате
24 Январь 2020, 23:15
Несправедливую опцию «управляек» запретит Госдума
24 Январь 2020, 22:45
Ученый: Россия не успеет приготовить вакцину от китайского вируса
24 Январь 2020, 22:15
Россиян обяжут иметь «духовное» и «нравственное» в смартфонах
24 Январь 2020, 21:55
Шоколад и орехи: у студентов будет своя потребительская корзина
24 Январь 2020, 21:45
Программу льготной ипотеки расширят для россиян
24 Январь 2020, 21:15
Только вверх: цены на бензин вновь тревожат россиян
24 Январь 2020, 20:45
Жительница Уханя поделилась лайфхаком – как пройти контроль с вирусом
24 Январь 2020, 20:15
Шоколад и орехи: у студентов будет своя потребительская корзина
Предложение собрать для учащихся свою потребкорзину внес депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
В своем письме, направленном Антону Котякову – руководителю Минтруда, депутат отмечает, что существующая на данный момент потребительская корзина учитывает три возрастные категории россиян: детей до 15 лет, взрослое население от 15 до 65 лет и пожилых граждан в возрасте от 65 лет.
Однако существует и такой социальный пласт, как студенты и прочие учащиеся, к которым можно отнести россиян от 16 до 25 лет. Согласно последним данным, этот пласт насчитывает более 4 млн человек, и им также необходима дополнительная государственная поддержка и льготы.
Ранее Владимир Путин отмечал, что от состава потребкорзины будет зависеть прожиточный минимум в стране. Зубарев же подчеркивает, что от студенческой корзины также будут зависеть размеры стипендий, льгот и прочих мер соцподдержки.
По мнению Зубарева, в этом вопросе следует сделать упор на продукты, помогающие развитию интеллекта и поддержанию хорошего физического состояния молодежи. В частности, в список продуктов рекомендуется внести различные сухофрукты, орехи и семена, зелень, ягоды, кофе, как молотый, так и зерновой, зеленый листовой чай, а также горький шоколад.
Напомним, ранее Госдума поддержала курируемый Ириной Яровой законопроект об обязательном бесплатном горячем питании для младшеклассников.
Ирина Елкина