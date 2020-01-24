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Шоколад и орехи: у студентов будет своя потребительская корзина

Еда

Предложение собрать для учащихся свою потребкорзину внес  депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В своем письме, направленном Антону Котякову – руководителю Минтруда, депутат отмечает, что существующая на данный момент потребительская корзина учитывает три возрастные категории россиян: детей до 15 лет, взрослое население от 15 до 65 лет и пожилых граждан в возрасте от 65 лет.

Однако существует и такой социальный пласт, как студенты и прочие учащиеся, к которым можно отнести россиян от 16 до 25 лет. Согласно последним данным, этот пласт насчитывает более 4 млн человек,  и им также необходима  дополнительная государственная поддержка и льготы.

Ранее Владимир Путин отмечал, что от состава потребкорзины будет зависеть прожиточный минимум в стране. Зубарев же подчеркивает, что от студенческой корзины также будут зависеть размеры стипендий, льгот и прочих мер соцподдержки.

По мнению Зубарева, в этом вопросе следует сделать упор на продукты, помогающие развитию интеллекта и поддержанию хорошего физического состояния молодежи. В частности, в список продуктов рекомендуется внести различные сухофрукты, орехи и семена, зелень, ягоды, кофе, как молотый, так и зерновой, зеленый листовой чай, а также горький шоколад.

Напомним, ранее Госдума поддержала курируемый Ириной Яровой законопроект об обязательном бесплатном горячем питании для младшеклассников.

Ирина Елкина

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