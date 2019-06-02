В ночь на субботу, 1 июня, в Приморье произошло ДТП с участием автомобиля службы «Такси», сообщает DEITA.RU. Информацию об аварии опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Как рассказали очевидцы, авария случилась в районе Шаморовской трассы. Водитель Nissan Cube на скользкой дороге потерял управление, его занесло, а затем кинуло на грузовик, находящийся на встречке. От удара Cube улетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП серьёзно пострадал водитель Nissan Cube, его госпитализировали прибывшие медики.

Екатерина Брязгунова