Шоу с дискотекой и мудрую Сказку о времени готовят для детей и тинейджеров

К новогодним праздникам усиленно готовятся в Театре молодёжи во Владивостоке. Репетиции идут на двух площадках одновременно. Для детей готовится «Сказка о потерянном времени» с новогодней ёлкой. Для подростков музыкальный спектакль-шоу «Музей восковых фигур» с последующей дискотекой с диджеем. Премьеры стартуют 21 и 22 декабря. Праздничные программы продлятся все новогодние каникулы вплоть до 8 января, сообщает DEITA.RU. Создание двух новогодних программ - традиция Театра молодёжи.

Сказку по мотивам сюжета Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени» ставит режиссёр Герман Авеличев. Актёры будут говорить с ребятами о времени, о его ценности, о том, что время нельзя терять - у нас его гораздо меньше, чем кажется. «Время, это самый ценный ресурс, который не купишь ни за какие деньги. Нет такой валюты, которая могла бы вернуть нам потраченное впустую время», - говорит режиссёр.

Учли в театре и то, что дети, которые теряли время во времена Евгения Шварца и наши современные дети «гатжетной» эпохи очень сильно отличаются друг от друга. В настоящем для многих время как в прорву утекает в «телефонном зависании». «Но интересно то, что этому же подвержены и взрослые, - отмечает режиссёр. Дети просто берут с нас пример. Они видят, что родители «сидят в телефоне» и делают то же самое. И если ты хочешь чтобы твой ребёнок делал иначе, то начни с себя». Поэтому эта сказка будет интересна для всех поколений, без ограничения возраста. Потому что у всех у нас время – оно одно.

Музыкальный спектакль-шоу «Музей восковых фигур» ставит Евгения Серебрянская. На сцене будет много музыки, песен, танцев и веселья. Ожившие герои музея восковых фигур разыграют перед зрителями смешную, весёлую и яркую историю. Сразу после спектакля праздник перельётся через край зрительного зала в театральное фойе, где начнётся зажигательная дискотека для тинейджеров.

Ирина Павленко