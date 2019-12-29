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Штаб по ликвидации последствий снегопада предупредил владивостокцев
Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными во время непогоды, сообщили DEITA.RU в администрации Владивостока.
Завтра, 30 декабря, утром и днем во Владивостоке ожидается снег. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от 0 до - 6 градусов, вечером ожидается похолодание до -12 градусов. На дорогах возможны гололедные явления.
В связи с непогодой во Владивостоке продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. По информации городского управления по делам ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. Дорожная техника будет готова приступить к ликвидации последствий непогоды в любой момент.
Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными во время непогоды. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, которая не скользит. Кроме того, при ходьбе важно не спешить, не делать резких движений, смотреть под ноги. Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги города на летней резине.
Накануне МЧС России разослало смс-оповещение, согласно которому вскоре приморцы столкнутся с неприятными погодными явлениями. Так, согласно тексту рассылки, в понедельник, 30 декабря жителей приморского юга ожидает мокрый снег, резкое снижение температуры и порывистый ветер – до 25 м/с. «Ожидается гололед. Возможно увеличение количества ДТП, а также травм среди пешеходов», - предупреждает ведомство.
Дмитрий Санников