Штаб военной части угрожали взорвать на Дальнем Востоке

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За серьезную угрозу военный суд вынес решение о взыскании стотысячного штрафа с бывшего сержанта в Хабаровске, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Управлении ФСБ России по Восточному военному округу, молодой человек служил в рядах российской армии. В какой-то момент он решил сделать муляж бомбы, положить у входа в здание штаба и сообщить о страшной находке оперативному дежурному.

Свой незаконный план он осуществил полностью, после чего не просто был уволен из армии, но и даже был осужден по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в рамках Уголовного кодекса.

После судебных разбирательств, бывший военнослужащий был признан виновным. Ему предстоит заплатить штраф в сто тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова

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