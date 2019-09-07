Высота волн у берегов столицы достигнет 3,5 метров, сообщает DEITA.RU.



Очередной тайфун, Линлин, приближается к территории Приморского края. Как говорится на портале «Примпогода», тайфун окажет лишь косвенное воздействие на погоду в регионе: основной удар придется на Корею.

Тем не менее, погода в Приморье резко ухудшится в ночь с 7 на 8 сентября. Общее количество осадков за это время – до 70 мм. Ветер 15-27 м/с с порывами до 33 м/с. Дожди сохранятся в ряде районов и в понедельник, 9 сентября.

Кроме того, синоптики обещают и сильный шторм на море. В акватории Владивостока (залив Петра Великого), ожидаются волны высотой до 3,5 метров. В открытом море волны достигнут 5,5 метров.

Кроме того, вполне вероятны очередные потопы. Синоптики Примгидромета предупредили о повышении воды в реках до метра, а в некоторых районах и до 2 метров.

Елена Миронова