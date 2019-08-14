В Приморье объявлено штормовое предупреждение, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в «Примгидромете» в регионе ожидается опасное природное явление, а именно: сильные и очень сильные дожди с количеством осадков более пятидесяти миллиметров за двенадцать часов.

Уже в пятницу, 16 августа, днем в дальневосточной столице и в Приморье в целом пройдут ливневые дожди, сопровождающиеся сильным ветром до 23-х метров в секунду. Средняя температура воздуха составит от 22-х до 25 градусов выше нуля.

Напомним, что штормовое на 16 и 17 августа объявлено в связи с выходом мощного тайфуна «Кроса». Под подтопления в ближайшие дни попадут шестнадцать районов края, в том числе Уссурийский, Шкотовский, Лазовский и многие другие.

Екатерина Брязгунова