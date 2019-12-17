Штормовое предупреждение объявили на Дальнем Востоке

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В среду, 18 декабря, сильный ветер с метелью обещают на Колыме, сообщает DEITA.RU. С экстренным предупреждением о том, что резко испортится погода, выступил представитель ГУ МЧС России по Магаданской области.
По словам спасателей, в связи с резким ухудшением погоды могут возникнуть различные чрезвычайные ситуации.
По предварительной информации, днем в среду усилится ветер до 20 метров в секунду. Начнется метель.
Спасатели отмечают, что из-за порывов линии электропередачи не исключены отключения света. Возможны нарушение работы транспорта и коммунальных служб. Но главное — люди должны помнить, что в результате появятся снежные заносы, а это чревато авариями.
Екатерина Брязгунова