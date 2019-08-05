В Приморском крае за три дня объявили штормовое предупреждение, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в «Примгидромете», в ближайшие дни к южному побережью Приморья подберется новый тропический циклон FRANCISCO. Уже ночью на пятницу, 9 августа, ожидаются мощные ливни с количеством осадков до 45 миллиметров за 12 часов.

При этом ситуация в дальневосточной столице будет еще сложнее: во Владивостоке и южной половине края пройдут очень сильные дожди. За 12 часов может выпасть до 50 миллиметров.

По словам местных синоптиков, в отдельных районах пройдут грозы. Ветер на побережье может достигать 23 метра в час.

На реках региона возможно поднятие воды на полтора метра, на малых реках ситуация несколько плачевнее — ожидается резкий подъем уровня воды до трех метров. В результате непогоды могут быть подтоплены земельные участки.

Паводкоопасные регионы, по мнению специалистов, — Уссурийский, Шкотовский, Лазовский, Партизанский, Ольгинский, Октябрьский и Хасанский.

Стоит отметить, что в результате непогоды в некоторых регионах Дальнего Востока прошли паводки. Речь, в первую очередь, о Хабаровском крае и Амурской области. Так, в Благовещенске затопило детский лагерь "Колосок".

Екатерина Брязгунова