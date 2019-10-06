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Штормовое предупреждение обновили в регионе

дождь

Информацию об активном штормовом предупреждении обновил Примгидромет, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Как отмечают приморские синоптики, на территории региона сохраняется штормовое предупреждение о неблагоприятном погодном явлении.

По данным Примгидромета, в период с 5 по 7 октября в южных, западных, местами в центральных районах края сохраняется 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям.

штормовое

Накануне главный синоптик Приморья Борис Кубай в интервью порталу «Примпогода» рассказал о том, что предварительно 8 октября над Приморьем пройдет очередной атмосферный фронт с небольшими осадками, снова похолодает до уровня 4 октября, а кое-где и ниже. 9–10 октября несколько потеплеет, днем не исключена температура от +15 до +18 °С. 11 октября снова над Приморьем пройдет очередной фронт с небольшими осадками и опять похолодает.

Дмитрий Санников

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