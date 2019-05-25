Штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях объявлено на территории Приморского края, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как информируют приморские синоптики, в период 26–27 мая на значительной территории Приморского края ожидается четвертый (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям.

Кроме того, как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, 27-28 мая в Приморье ожидаются сильные дожди.

«На территории края пройдут умеренные и сильные дожди с количеством осадков от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее. Не исключены локальные очень сильные дожди с количеством осадков до 50 миллиметров за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром от 13 до 18 метров в секунду, в отдельных районах – до 23 метров в секунду», – уточнили в ведомстве.

На реках края возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на реках бассейна Японского моря и озера Ханка на 0,7-1,5 метра, на реках бассейна реки Уссури до 0,7 метров. Наиболее паводкоопасные районы с резкими подъемами уровня воды на малых водотоках и подтоплениями низких мест – Хасанский, Октябрьский, Спасский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский районы, Уссурийский городской округ.

Дмитрий Санников