Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на понедельник, 18 ноября, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как предупреждают приморские синоптики, в связи со смещением активного южного циклона, ночью и днем 18 ноября на большей территории Приморского края ожидаются сильные осадки смешанного характера (дождь, дождь, переходящий в снег, снег) с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, 7-19 мм при снеге, в отдельных районах очень сильные – более 50 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 мм при снеге.

В регионе ожидаются гололедные явления, местами сильные (налипание мокрого снега), в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

В континентальной части края усилится ветер до 15-22 м/с, в городе Владивостоке и на отдельных участках побережья порывы достигнут 27-32 м/с. Ночью 19 ноября интенсивность осадков уменьшится, местами сохранится небольшой и умеренный снег.

Дмитрий Санников