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Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке

Шторм, море, непогода

У юго-восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 и 11 февраля 2020 года у юго-восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение, сообщает ИА DEITA.RU.

Штормовое предупреждение объявлено в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Усть-Камчатском и Алеутском муниципальных районах.

 «Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах. Поэтому при получении штормового предупреждения об опасном волнении моря, проводится оповещение экипажей судов находящихся в штормовых районах с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах», - подчеркнул начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

 

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