Штормовое предупреждение объявлено в шести районах

В выходные дни, 28 и 29 сентября, штормовое объявили сразу в нескольких районах Приморского края, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Примгидромет.

Штормовое предупреждение касается в первую очередь очень высокой пожарной опасности в лесах Хасанского, Ольгинского, Хорольского, Уссурийского, Тернейского и Дальнегорского районов.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что следующая неделя запомнится жителям и гостям Приморья резким ухудшением погода. Если первая половина предстоящей недели будет дождливой, но теплой, то с четверга погода ухудшится, задует сильный ветер до 23-х метров в секунду, но главное — неделя закончится сильным ливнем.

Екатерина Брязгунова