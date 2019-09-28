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Погрязли в долгах: россияне стали растягивать ипотеку
28 Сентябрь 2019, 18:15
Судьба водителя, перевозившего детей под наркотиками, решена
28 Сентябрь 2019, 17:45
Штормовое предупреждение объявлено в шести районах
28 Сентябрь 2019, 17:15
Видео: на борту горящего в Южной Корее судна находились россияне
28 Сентябрь 2019, 16:58
Матвиенко: россияне не способны накопить на пенсию
28 Сентябрь 2019, 16:20
Полиция прояснила ДТП с «перевертышем» на трассе
28 Сентябрь 2019, 15:51
Посетитель столичного клуба устроил перестрелку
28 Сентябрь 2019, 15:29
Медведев увеличил стоимость родового сертификата
28 Сентябрь 2019, 14:59
Штормовое предупреждение объявлено в шести районах
28 Сентябрь 2019, 17:15
В выходные дни, 28 и 29 сентября, штормовое объявили сразу в нескольких районах Приморского края, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Примгидромет.
Штормовое предупреждение касается в первую очередь очень высокой пожарной опасности в лесах Хасанского, Ольгинского, Хорольского, Уссурийского, Тернейского и Дальнегорского районов.
Ранее DEITA.RU сообщало о том, что следующая неделя запомнится жителям и гостям Приморья резким ухудшением погода. Если первая половина предстоящей недели будет дождливой, но теплой, то с четверга погода ухудшится, задует сильный ветер до 23-х метров в секунду, но главное — неделя закончится сильным ливнем.
Екатерина Брязгунова