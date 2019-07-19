В пятницу, 19 июля ГУ МЧС России по Приморскому краю обратилось к приморцам с экстренным предупреждением об опасном погодном явлении, сообщает DEITA.RU.

«В связи с выходом тайфуна «Данас» на территорию Приморского края и обострением фронтальных разделов вечером 21 на юго-западе региона ночью и днём 22 на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее», - предупреждает МЧС России.

Отмечается, что в большинстве районов западного Приморья ожидаются сильные дожди до 80 мм осадков за 12 часов и менее. Ливень будет сопровождаться сильным ветром до 18 м/с, на юге регионе до 23м/с, в побережья порывы могут составить 30 м/с.

Высота волн у берегов составит 3 м. Сильные осадки вызовут подъем уровня воды в реках от 0,8 до 2,2 м. В Хасанском, Уссурийском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском, Шкотовском, партизанском, Лазовском и Чугуевском районах ожидается подтопление огородов, дорог и домов.

Иван Крышан