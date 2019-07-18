В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Непогода нагрянет в регион в первые дни предстоящей недели, 22 и 23 июля, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в «Примгидромете», штормовое объявлено в связи с надвигающимся тайфуном DANAS. В ближайшие дни ожидается его смещение в акваторию Японского моря, что может оказать негативное влияние на приморскую погоду.

Отмечается, что ожидаются сильные и очень сильные дожди в южных районах края. Общее количество осадков превысит 50 процентов от ежемесячной нормы. Возможен не только подъем уровня воды, но и выход малых рек из берегов с подтоплением ближайших территорий.

Екатерина Брязгунова