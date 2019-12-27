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Штормовой ветер и мороз – какие выходные ждут приморцев
На выходные в Приморье синоптики обещают мороз и резкий ветер, сообщает DEITA.RU.
Как пишет портал «Примпогода», в крае по-прежнему сохранится влияние антициклона, а морозы в выходные только усилится.
Кроме того, в отдельных частях края ожидается сильный, до штормового, ветер. Так, во Владивостоке будут сильные порывы северного ветра, а температура утром составит до -20 градусов. Днем будет чуть теплее.
В субботу и воскресенье погода будет мало различаться – жителей приморской столицы ждут солнечные, но морозные и ветреные дни.
Настоящие морозы придут в Уссурийск – до -27 в ночные часы. Днем – до -15 градусов.
Александра Маслова