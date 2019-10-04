Штормовой ветер обещают столице синоптики

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Погода

Бабье лето закончилось, сообщает DEITA.RU.

Последний рабочий день принесет Владивостоку «дыхание осени». Такое сообщение отт синоптиков размещено на портале «Примпогода». Вечером четверга погода начала портиться, поднялся сильный ветер.

В пятницу обещают всего 12 градусов тепла при ветре с порывами до 27 м/с. Ночью температура будет всего 6-8 градусов.

Небольшое потепление можно ожидать лишь в воскресенье. Ветер утихнет, а воздух прогреется до 15 градусов.

Елена Миронова

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