Штормовой ветер обещают столице синоптики

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4 Октябрь 2019, 06:30
Бабье лето закончилось, сообщает DEITA.RU.
Последний рабочий день принесет Владивостоку «дыхание осени». Такое сообщение отт синоптиков размещено на портале «Примпогода». Вечером четверга погода начала портиться, поднялся сильный ветер.
В пятницу обещают всего 12 градусов тепла при ветре с порывами до 27 м/с. Ночью температура будет всего 6-8 градусов.
Небольшое потепление можно ожидать лишь в воскресенье. Ветер утихнет, а воздух прогреется до 15 градусов.
Елена Миронова
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