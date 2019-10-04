Штормовой ветер обещают столице синоптики

Бабье лето закончилось, сообщает DEITA.RU.



Последний рабочий день принесет Владивостоку «дыхание осени». Такое сообщение отт синоптиков размещено на портале «Примпогода». Вечером четверга погода начала портиться, поднялся сильный ветер.

В пятницу обещают всего 12 градусов тепла при ветре с порывами до 27 м/с. Ночью температура будет всего 6-8 градусов.

Небольшое потепление можно ожидать лишь в воскресенье. Ветер утихнет, а воздух прогреется до 15 градусов.

Елена Миронова